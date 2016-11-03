Работающим пенсионерам в 2017 году пенсия повышена не будет

Выступая перед журналистами по итогам заседания комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов, глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что в 2017 году индексация пенсий работающим пенсионерам не предусмотрена.

- Мы поступаем в рамках действующего законодательства. Вот депутаты говорят, что это была временная мера, но раз это была временная мера, то они должны были отменить тот закон и принять новый, который бы предусматривал индексацию пенсий работающим пенсионерам, - цитирует Дроздова ТАСС.

По словам главы ПФР, в 2017 году в России будет насчитываться 9,6 миллиона человек. Военным пенсионерам же будет выплачена единовременная выплата в размере пяти тысяч рублей в январе 2017 года.

- Пенсионеров, которые одновременно получают и военную, и страховую пенсию, у нас сейчас около 750 тысяч человек. Все они получат единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей, - подчеркнул Дроздов.