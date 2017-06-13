Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии

Пенсионный фонд с 1 августа 2017 года повысит пенсии работающих пенсионеров, рассказала член Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

По ее словам, на повышение выплат могут претендовать только пенсионеры, которые работали в течение 2016 года, получали официальную зарплату и отчисляли платежи в Пенсионный фонд РФ.

«Очевидно, если размер поступлений с зарплат этих людей в Пенсионный фонд увеличился, то они имеют право и на перерасчет пенсии», - рассказала Бабикова в беседе с «Парламентской газетой», отметив, что сумма корректировки зависит от объема средств, которые перечислялись на лицевой счет конкретного человека в Пенсионный фонд.

Для проведения перерасчета работающему пенсионеру не нужно обращаться ни в органы Пенсионного фонда, ни в отделения соцзащиты, ни в отдел кадров.

Однако работающие пенсионеры, получающие высокую зарплату, не могут претендовать на повышение выплат, так как при перерасчете размера пенсии будут учитываться не все отчисления, а только та сумма, которая позволила набрать не более трех пенсионных баллов.

Как уточняется в материале, один балл составляет один минимальный размер оплаты труда (7,5 тысячи рублей).

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