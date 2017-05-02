Работающие пенсионеры получат индексацию пенсий

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам сразу нескольким министерствам.

По предварительным подсчетам, индексация пенсий для работающих россиян может потребовать порядка 170-200 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости.

С января 2016 года пенсии работающих россиян были заморожены.

Поручение должно быть выполнено до 24 мая. Прорабатывать вопрос будут Минтруда, Минфин и Минэкономразвития совместно с Пенсионным фондом.