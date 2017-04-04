«Работающие бедные» граждане РФ оказались на грани голода

Росстат проанализировал доходы «работающих бедных» граждан РФ и выяснил, что каждый десятый работающий россиянин находится у черты бедности.

По данным газеты «Ведомости», в 2016 году прожиточный минимум трудоспособного населения составил 10 722 рублей в месяц. Эта сумма является чертой, разделяющей бедность и нищету.

Согласно проведенному Росстатом исследованию, 10,7 процентов работающего населения России являются нищими, а 27,5 процентов - бедными. Заработок выше черты бедности оказался у 37 процентов населения и лишь у 12, 7 процентов доход обеспечивает стандарт потребления среднего класса.

Эксперты брали в расчет зарплаты работников крупных и средних предприятий, а также бюджетников, проанализировав таким образом заработок 28,35 миллиона человек.

Наибольшее число работников с зарплатами ниже черты бедности оказалось в сельском хозяйстве и легкой промышленности.

Работники образования и здравоохранения оказались около черты бедности.

Доля работников с высокими доходами относительно велика в добывающей промышленности, финансах, сфере недвижимости, науке и научном обслуживании, а также госуправлении.

Ранее эксперты признали российский рынок труда ненормальным, так как он приспосабливается к переменам в экономической ситуации не за счет изменения уровня безработицы, а с помощью урезания зарплат, сообщает «Федерал пресс».

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Места: Россия
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