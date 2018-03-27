Работа по совместительству окажется вне закона

Понятие «работа по совместительству» может навсегда исчезнуть из российского Трудового кодекса.

Соответствующие поправки подготовил автор инициативы депутат Госдумы от «Единой России», председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов.

По его словам, под совместительством зачастую скрывается обычная переработка, и люди получают меньше, чем им действительно положено за сверхурочную работу.

«Чтобы в будущем этих проблем не было, понятие «совместительство» надо убрать из Трудового законодательства», — пояснил Вострецов «Парламентской газете».

Вместе с тем, согласно действующему законодательству, записи в трудовую книжку при работе по совместительству делаются только при желании работника, поэтому работодатель никак не может проверить, работает ли его сотрудник где-то еще.

«И получается часто, что работник, который не обязан уведомлять работодателя о других местах работы, заключает ещё один договор, в котором ограничение по часам работы ни работодателем, ни работником может не соблюдаться», — сказал депутат.

Он также подчеркнул, что в России по каким-то профессиям наблюдается переизбыток специалистов, а по каким-то, наоборот, нехватка.

Кроме того, очень часто вакантные места занимают совместители, мешая молодым людям трудоустроиться по специальности.