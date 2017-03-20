Работа в небоскребах вредит здоровью

По мнению специалистов из Университета Бата и Эксетера, ежедневное нахождение на большой высоте ведет к хронической утомляемости и раздражительности.

Кроме того, люди, работающие в небоскребах, могут страдать от морской болезни и депрессии. Также у них может нарушиться концентрация и пропасть мотивация.

С целью доказать воздействие высоты на организм человека ученые намерены провести масштабное исследование, стоимость которого оценивается в 7 миллионов фунтов, - сообщает «Экономика сегодня».

Отмечается, что научные сотрудники планируют выяснить, какая высота оказывает губительное влияние на организм, а также понять, какими способами можно нейтрализовать этот вред.