Рабочий сорвался с высоты при установке лифта в Москве

В Москве нашли тело рабочего, который устанавливал лифты. По версии следователей, мужчина сорвался с высоты.

Тело 53-летнего рабочего нашли в шахте лифта, передает телеканал «360».

В СКР по Москве сообщили: «Вечером 2 декабря на территории строящегося жилого дома по Внутреннему проезду в Москве обнаружено тело 53-летнего мужчины с травмами, характерными для падения с высоты».

В сентябре 2017 года 42-летний бетонщик упал в шахту лифта в Ростове-на-Дону.

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