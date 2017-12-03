Рабочий сорвался с высоты при установке лифта в Москве
В Москве нашли тело рабочего, который устанавливал лифты. По версии следователей, мужчина сорвался с высоты.
Тело 53-летнего рабочего нашли в шахте лифта, передает телеканал «360».
В СКР по Москве сообщили: «Вечером 2 декабря на территории строящегося жилого дома по Внутреннему проезду в Москве обнаружено тело 53-летнего мужчины с травмами, характерными для падения с высоты».
В сентябре 2017 года 42-летний бетонщик упал в шахту лифта в Ростове-на-Дону.
Следующая новость Дирижера Метрополитен-оперы обвинили в сексуальных домогательствах
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии