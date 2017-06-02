Для рабочих пенсионеров индексации не предвидится

Пенсионный фонд России в кулуарах Петербургского международного экономического форума от лица главы фонда Антона Дроздова заявил, что в 2017 году никаких работ по индексации пенсий для работающих людей не ведется.

В мае премьер-министр Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам дополнительно проработать вопрос по возврату к индексации пенсий работающим пенсионерам, включая финансово-экономическое обоснование данной меры.

Однако, воз и ныне там.

По данным Пенсионного фонда России, если в 2018 году индексация пенсий, приостановленная с 2016 года, возобновится, это будет стоить бюджету порядка 200 млрд рублей, отмечает ТАСС.