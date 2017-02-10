Рабочая группа IBU «выбила» биатлонистку Глазырину из ЧМ в Хохфильцине
Официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU) сообщил о временном отстранении российской спортсменки Екатерины Глазыриной от проходящих в Австрии международных соревнований.
Как говорится в релизе IBU, отстранение вступает в силу с 10 февраля. Рабочая группа IBU пришла к выводу, что несколько образцов допинг-проб Глазыриной могли содержать запрещенные вещества, поясняет агентство «Р-Спорт».
По мнению рабочей группы IBU, допинг-контроль (РУСАДА), возможно, исказил эти результаты. В связи с этим рабочая группа предложила наложить временную дисквалификацию на российскую спортсменку.
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