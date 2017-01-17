Пятый сезон «Шерлока» под угрозой срыва из-за ссоры Камбербэтча с Фрименом

Исполнители главных ролей в популярном сериале «Шерлок» Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фримен окончательно испортили взаимоотношения и не горят желанием сниматься в пятом сезоне киноэпопеи.

Несмотря на шесть лет совместной творческой деятельности, отношения между друзьями на экране никогда не отличались теплотой - артисты практически не разговаривали друг с другом, - отмечает Newsru со ссылкой на The Sun.

По данным издания, перспективы пятого сезона сериала полностью зависят от графиков занятости Камбербэтча (Шерлок Холмс) и Фримена (Джон Ватсон), а также от их готовности возобновить работу в новом сезоне.

По данным источников, ни Бенедикт, ни Мартин не демонстрируют огромного желания вернуться к своим ролям еще на один сезон.

Кроме того, у поклонников сериала появилось ощущение, что повествование о расследованиях Шерлока Холмса завершено, так как у финального эпизода четвертого сезона, показанного в минувшее воскресенье, было не только подходящее название - «Последнее дело», - но и финал.

Ранее Бенедикт Камбербэтч намекнул, что четвертый сезон может оказаться завершающим, а исполнитель роли брата сыщика Майкрофта Холмса Марк Гэтисс ограничился замечанием, что очень сложно совместить рабочие графики исполнителей главных ролей.