Пятилетняя жительница Химок поставила несколько спортивных рекордов

Пятилетняя жительница Химок Варвара Черняк установила новые спортивные рекорды.

Как сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня», она 10 раз подтянулась уголком и за 4 минуты и 4 секунды прошла 500 ступеней.

Ребенок посещает детский сад в микрорайоне Подрезково и занимается спортом. На ее счету 7 рекордов.

Ранее пятилетняя девочка стала лидером по числу подтягиваний на перекладине (16 раз), приседаниям (507 раз), отжиманиям от пола за минуту (44 раза), поднятию ног из положения виса на шведской стенке за один подход (100 раз) и удержанию силового уголка на полу (112 секунд).