В пятиэтажном доме в Хабаровске взорвался бытовой газ
Взрыв бытового газа произошел в одном из пятиэтажных домов Хабаровска, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Инцидент случился в доме № 3 на улице Саратовской.
Другие подробности пока неизвестны.
Официального подтверждения указанной информации нет.
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