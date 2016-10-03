В пятиэтажном доме в Хабаровске взорвался бытовой газ

Взрыв бытового газа произошел в одном из пятиэтажных домов Хабаровска, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Инцидент случился в доме № 3 на улице Саратовской.

Другие подробности пока неизвестны.

Официального подтверждения указанной информации нет.

Новости по теме
Материал дополняется...
Теги:
Места: Россия
События: происшествия
Следующая новость В МЧС РФ опровергли отставку начальника московского управления

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО