В «Пятерочке» покупатели обходили тело покойника

В одном из магазинов сети «Пятерочка» в Саратове сегодня вечером внезапно скончался мужчина, однако сотрудники супермаркета решили не закрывать отдел, где произошел инцидент, а просто накрыли тело покойника простыней и продолжили торговлю.

По словам очевидцев, в овощном отделе на полу лежал прикрытый одноразовой простынкой труп, а покупатели просто обходили его стороной, продолжая выбирать товар.

«Больше всего меня потрясло то, что все окружающие удивлялись, конечно, когда подходили к отделу, охали-ахали, кому-то было неудобно тянуться оторвать пакет. Но все-таки люди делали свои покупки и шли к кассе», - рассказала местная жительница Татьяна, оказавшаяся в этот момент в магазине.

Она также отметила, что обратилась к сотрудникам с требованием закрыть магазин, однако они отказались, сославшись на то, что у них нет разрешения от руководства, сообщает интернет-издание «Взгляд-Инфо».