Пятеро украинских военных погибли и семеро ранены при попытке прорыва на юге ДНР

При попытке прорыва в районе населенного пункта Водяное на юге ДНР погибли пятеро военнослужащих Вооруженных сил Украины, еще семеро получили ранения. Об этом рассказал журналистам заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

- В районе Водяного, находящегося в «серой зоне», противник силами до 20 человек под прикрытием минометного огня предпринял попытку прорваться на территорию республики, что привело к очередным бессмысленным потерям в рядах ВСУ. В ходе огневого контакта потери с украинской стороны составили убитыми пять и ранеными семь военнослужащих ВСУ, - цитирует Басурина Донецкое агентство новостей.

Со стороны ополчения три человека получили ранения.

Ранее сообщалось, что 20 ноября силы ДНР отразили попытку наступления ВСУ в районе южного села Ленинское в Новоазовском районе. В результате ответного огня противник отступил на прежние позиции. Тогда украинские силовики потеряли трех бойцов и еще шестеро получили ранения.

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Теги:
Места: Украина, ДНР
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