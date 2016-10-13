Пятеро российских мастеров спортивной ходьбы дисквалифицированы на 4 года каждый

Спортивный арбитражный суд в Лозанне утвердил четырехлетнюю дисквалификацию пятерых российских мастеров спортивной ходьбы за нарушение антидопинговых правил.

В числе тех, кто отстранен от участия в соревнованиях, Вера Соколова, Эльмира Алембекова, Иван Носков, Михаил Рыжов и Денис Стрелков, чьи допинг-тесты от 2 июня 2015 года дали положительную реакцию на запрещенный препарат эритропоэтин, - сообщает Р-Спорт со ссылкой на пресс-службу CAS.

Сообщается также, что Алембекова начала отбывать дисквалификацию с 17 июля 2016 года, остальные – с 15 июля.

Ранее сообщалось, что чемпионка Европы-2014 Алембекова, серебряный призер чемпионата мира-2013 Рыжов, обладатели бронзовых наград чемпионата Европы-2014 Носков и Стрелков, бронзовый призер чемпионата Европы-2010 Соколова были отстранены от соревнований из-за положительных допинг-проб еще в сентябре 2015 года.

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