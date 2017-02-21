Пятеро российских лыжников лишились возможности участвовать в ЧМ-2017
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне лишил пятерых российских лыжников возможности выступить на предстоящем чемпионате мира в Финляндии.
Речь идет об Александре Легкове, Алексее Петухове, Максиме Вылегжанине, Евгении Белове и Евгении Шаповаловой. Арбитраж отклонил их апелляции на решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) о временном отстранении от соревнований, сообщает «Интерфакс».
Основанием для отстранения послужил печально известный доклад главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена. Российские спортсмены попали в список подозреваемых в употреблении допинга.
ЧМ-2017 в финском города Лахти пройдет с 22 февраля по 5 марта.
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