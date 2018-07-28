Пятеро рабочих слетели со строительных лесов в Омске

Следственный комитет России по Омской области проверит обстоятельства обрушения строительных лесов, которое привело к госпитализации пяти рабочих.

При обрушении строительных лесов на одном из предприятий в Омске пострадали пять человек. Как сообщает телеканал «360», трое рабочих находятся в тяжелом состоянии.

На место происшествия выехали следователи, они установят обстоятельства и причины происшествия. По итогам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.