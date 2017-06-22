Пятеро рабочих погибли в канализации на западе Москвы
В столичном районе Кунцево погибли строители, выполнявшие дорожные работы, сообщил источник в экстренных службах столицы.
По его словам, жертвами несчастного случая стали пять человек.
Уточняется, что трагедия случилась в канализационном колодце вблизи дома 5, корпус 1 на улице Боженко.
По предварительным данным, произошла утечка газа при проведении профилактических работ в канализации. Обстоятельства происшествия выясняются, сообщает «РИА Новости».
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