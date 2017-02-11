Пятеро мужчин напали на фельдшера скорой помощи в Саратове

В Саратове пятеро мужчин напали на фельдшера, приехавшего на вызов к больному.

По этом рассказал корреспонденту ТАСС пресс-секретарь регионального Минздрава Александр Колоколов.

Он заявил, что в городскую станцию скорой помощи поступил вызов с сообщением о больном гипертоническим кризом. Пресс-секретарь пояснил: «На место выехала бригада, в квартиру поднялась 27-летняя фельдшер. Как только она зашла в квартиру, за ней закрыли дверь и напали пятеро мужчин».

Фельдшеру удалось спастись от нападавших в ванной. Оттуда она вызвала полицию. Злоумышленники в этот момент пытались выломать дверь.

Приехавшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подозреваемых. После случившегося девушке потребовалась помощь психологов.

Следственный комитет России по Саратовской области проверяет информацию об изнасиловании фельдшера, - сообщает ТАСС.

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Места: Россия
События: происшествия
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