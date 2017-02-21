Пятеро корейцев получили сроки в Германии за экзорцизм с летальным исходом

Граждане Южной Кореи приговорены Судом Германии к наказанию различной степени за то, что они в 2015 году во Франкфурте довели свою родственницу до смерти в ходе проведения над ней обряда «изгнания нечистого».

Главная 44-летняя обвиняемая, которая приходится погибшей кузиной, приговорена к самому суровому наказанию в виде шести лет тюрьмы. Во время оккультной процедуры она нанесла жертве травмы, не совместимые с жизнью, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press. Остальные подсудимые, включая 16-летнего сына жертвы, отделались условным наказанием.

Несмотря на то, что прокурор требовал более сурового наказания, суд смягчил приговор, исходя из обескураживающей предпосылки: родственники погибшей действительно верили, что в 41-летнюю женщину вселился демон и ее спасет только обряд экзорцизма.