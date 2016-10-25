Пятерку «самых добрых» городов России на «Марафоне добрых дел» возглавила Москва

В рамках акции «Марафон добрых дел», которая завершится 3 ноября, в борьбе за звание «самого доброго города» лидирует Москва. В пятерку лучших также вошли Санкт-Петербург, Якутск, Чебоксары и Норильск.

- Борьба за первенство идет очень активно. Некоторым городам не хватает одного-двух добрых дел для попадания в рейтинг, — цитирует Lenta.ru инициатора акции, члена Общественной Палаты РФ Елену Сутормину.

В акции «Марафон добрых дел» участвуют более пяти тысяч россиян из 167 городов России. Каждый участник проекта должен выполнить пять добрых дел.