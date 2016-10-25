Пятерку «самых добрых» городов России на «Марафоне добрых дел» возглавила Москва
В рамках акции «Марафон добрых дел», которая завершится 3 ноября, в борьбе за звание «самого доброго города» лидирует Москва. В пятерку лучших также вошли Санкт-Петербург, Якутск, Чебоксары и Норильск.
- Борьба за первенство идет очень активно. Некоторым городам не хватает одного-двух добрых дел для попадания в рейтинг, — цитирует Lenta.ru инициатора акции, члена Общественной Палаты РФ Елену Сутормину.
В акции «Марафон добрых дел» участвуют более пяти тысяч россиян из 167 городов России. Каждый участник проекта должен выполнить пять добрых дел.
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии