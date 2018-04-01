Пятая часть коньяка на российском рынке оказалась подделкой

В Роскачестве заявили, что доля фальсификата на рынке коньячной продукции составляет 21%.

Об этом телеканалу НТВ сообщил глава ведомства Максим Протасов. По его данным, в феврале 2018 года по поручению вице-премьера РФ Александра Хлопонина был проведен анализ коньяка на прилавках российских магазинов.

Специалисты изучили продукцию около 50 торговых марок коньяка из России, Франции, Молдавии, Грузии и Армении. Стоимость взятых для анализа бутылок составляла от 372 рублей до 10 тысяч.

В Роскачестве отмечают, что при производстве напитка используют не виноградный спирт, а «иные виды» спиртов, по этому критерию такой напиток нельзя назвать коньяком.