Пятая часть коньяка на российском рынке оказалась подделкой
В Роскачестве заявили, что доля фальсификата на рынке коньячной продукции составляет 21%.
Об этом телеканалу НТВ сообщил глава ведомства Максим Протасов. По его данным, в феврале 2018 года по поручению вице-премьера РФ Александра Хлопонина был проведен анализ коньяка на прилавках российских магазинов.
Специалисты изучили продукцию около 50 торговых марок коньяка из России, Франции, Молдавии, Грузии и Армении. Стоимость взятых для анализа бутылок составляла от 372 рублей до 10 тысяч.
В Роскачестве отмечают, что при производстве напитка используют не виноградный спирт, а «иные виды» спиртов, по этому критерию такой напиток нельзя назвать коньяком.
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