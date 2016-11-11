Пять украденных террористами барельефов обнаружены в сирийской Пальмире

При осмотре одного из бывших штабов террористов в древнем сирийском городе Пальмира военнослужащие обнаружили пять барельефов, украденных боевиками из башенной гробницы.

- Барельефы высотой 60 сантиметров украшали гробницу пальмирского патриция, разграбленную бандитами. Они хорошо сохранились, и судя по всему, местные главари «Исламского государства» (запрещенная в РФ организация) собирались их продать контрабандистам, - цитирует профессора Ахмед Диб из Департамента древностей и музеев Сирии ТАСС со ссылкой на агентство SANA.

По словам ученого, артефакты были извлечены из тайника, находившегося в подвальном помещении.

Террористы похитили артефакты из нескольких башенных гробниц, стоящих к югу от сохранившихся развалин античного города. Они разграбили краеведческий музей, где хранились реликвии, найденные во время раскопок, разрушили Триумфальную арку – визитную карточку города, храм Баалшамина (II века) и святилище верховного

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