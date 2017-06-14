Пять регионов получат финпомощь для ремонта больниц

Правительство выделило из резервного фонда 358,5 миллионов рублей в качестве субсидий регионам на капитальный ремонт медицинских учреждений. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Средства получит Минздрав России и распределит между пятью субъектами: Магаданской, Псковской и Челябинской областями, Красноярским краем и Чувашской Республикой, сообщается на сайте кабмина.

Финансовая помощь предоставляется в рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения». Она предназначена для завершения капремонта и укрепления материально-технической базы медучреждений, которые находятся в ведении органов исполнительной власти указанных субъектов. Речь идет о трех онкодиспансерах, больнице скорой медицинской помощи и противотуберкулезном диспансере.