Пять регионов получат финпомощь для ремонта больниц

Правительство выделило из резервного фонда 358,5 миллионов рублей в качестве субсидий регионам на капитальный ремонт медицинских учреждений. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Средства получит Минздрав России и распределит между пятью субъектами: Магаданской, Псковской и Челябинской областями, Красноярским краем и Чувашской Республикой, сообщается на сайте кабмина.

Финансовая помощь предоставляется в рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения». Она предназначена для завершения капремонта и укрепления материально-технической базы медучреждений, которые находятся в ведении органов исполнительной власти указанных субъектов. Речь идет о трех онкодиспансерах, больнице скорой медицинской помощи и противотуберкулезном диспансере.

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Места: Россия
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