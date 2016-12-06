Еще пять кварталов в Алеппо перешли под контроль сирийской армии
Российский Центр по примирению враждующих сторон сообщил о том, что в восточном Алеппо под полный контроль сирийской правительственной армии перешли еще пять жилых кварталов.
«К вечеру 6 декабря под полный контроль сирийских правительственных войск перешли еще пять кварталов восточной части Алеппо», — цитирует текст сообщения РИА «Новости».
По информации Центра, на данный момент армейские подразделения и ополчение Сирии полностью освободили от боевиков уже 35 кварталов, ранее контролируемых террористами.
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