Пять командиров ИГ сбежали из Мосула с миллионами долларов

Пятеро высокопоставленных командиров террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) сбежали из Мосула, прихватив с собой казну группировки.

Как уточняется в материале, несколько миллионов долларов, с которыми скрылись командиры, предназначались для выплаты зарплаты боевикам.

По данным источника телеканала «Ас-Сумария», среди беглецов оказался боевик, известный как Абу аль-Бара аль-Кахтани, отвечавший за финансы.

Командование группировки уже поручило боевикам разыскать беглецов и устроить над ними расправу. По некоторым данным они могла направиться в приграничный иракский город Аль-Баадж и Сирию, сообщает «РИА Новости».

Операция по освобождению Мосула началась 2 ноября, когда авиация нанесла первые авиаудары по осажденной территории. В операции участвуют армия Ирака совместно с отрядами самообороны иракских курдов при поддержке коалиции, возглавляемой США.