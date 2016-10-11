Пять детей погибли в Сирии в результате обстрела школы террористами

По меньшей мере пять детей погибли и еще 15 пострадали в результате обстрела боевиками школы в сирийском городе Дараа.

Известно, что боевики направили на школу ракетный снаряд, сообщает РИА Новости.

Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение на учебное заведение.