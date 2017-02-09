Пять человек пострадали при взрыве на АЭС во Франции

Местные власти оценивают инцидент как не очень серьезный, риск радиационного заражения близок к нулю, однако при взрыве есть пострадавшие.

В префектуре департамента Манш, на территории которого расположена АЭС «Фламанвиль», ТАСС сообщили о том, что в целях предосторожности работа одного из двух действующих энергоблоков будет приостановлена.

По словам представителя префектуры, хотя происшествие нельзя назвать очень серьезным, однако по техническим причинам оно повлияет на работу станции.

При взрыве на стройплощадке, где возводится новый энергоблок, пять человек отравились угарным газом после возникшего на месте ЧП пожара.