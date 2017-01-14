Пять человек пострадали при столкновении трамваев в Москве
В столкновении двух трамваев в районе станции метро Щукино на северо-западе Москвы пострадали пять человек, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
По словам собеседника ТАСС, попутное столкновение двух трамваев произошло на улице Авиационная, возле дома 6.
В результате ДТП пятеро пассажиров получили ушибы, им была оказана необходимая медицинская помощь.
Причина столкновения, произошедшего поздно вечером 13 января, устанавливается.
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