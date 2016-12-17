Пять человек погибли в результате столкновения легковушки и грузовика в Псковской области

Жертвами автоаварии с участием легкового автомобиля и грузовика в Псковской области стали пять человек, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Трагедия произошла около полуночи на 433 километре автодороги Петербург – Невель.

По предварительным данным, водитель автомашины «Мазда» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Рено».

Удар был такой силы, что в результате ДТП пять человек погибли на месте, еще восемь получили травмы различной степени тяжести, сообщает «Интерфакс».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: происшествия
Следующая новость Разведка США в скором времени завершит расследование вмешательства в выборы

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО