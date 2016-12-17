Пять человек погибли в результате столкновения легковушки и грузовика в Псковской области
Жертвами автоаварии с участием легкового автомобиля и грузовика в Псковской области стали пять человек, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.
Трагедия произошла около полуночи на 433 километре автодороги Петербург – Невель.
По предварительным данным, водитель автомашины «Мазда» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Рено».
Удар был такой силы, что в результате ДТП пять человек погибли на месте, еще восемь получили травмы различной степени тяжести, сообщает «Интерфакс».
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии