Пять человек погибли в результате столкновения легковушки и грузовика в Псковской области

Жертвами автоаварии с участием легкового автомобиля и грузовика в Псковской области стали пять человек, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Трагедия произошла около полуночи на 433 километре автодороги Петербург – Невель.

По предварительным данным, водитель автомашины «Мазда» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Рено».

Удар был такой силы, что в результате ДТП пять человек погибли на месте, еще восемь получили травмы различной степени тяжести, сообщает «Интерфакс».