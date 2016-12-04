Пять человек погибли под Киевом в результате перестрелки силовиков

Пять человек погибли в результате перестрелки, произошедшей в селе Княжичи под Киевом, из-за несогласованности сотрудников правоохранительных органов, сообщил депутат Антон Геращенко.

По его словам, инцидент произошел во время спецоперации полиции и спецподразделения КОРД по задержанию грабителей. В ходе оперативных мероприятий произошла перестрелка с государственной службой охраны.

Во время спецоперации по задержанию преступников в одном из недостроенных домов сработала сигнализация. На сигнал прибыла государственная служба охраны, которая задержала маскирующихся в засаде правоохранителей. Далее, между сотрудниками ГСО и группой захвата произошла перестрелка длившаяся несколько мгновений.

По его данным, погибли двое сотрудников госслужбы охраны, двое полицейских разведчиков и сотрудник спецподразделения КОРД, сообщает «Интерфакс».