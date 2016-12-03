Пять человек погибли при обстреле Алеппо
Не менее пяти мирных жителей погибли, еще 29 получили ранения в результате обстрела боевиками радикальных группировок жилых районов сирийского Алеппо.
Выпущенные террористами ракетные снаряды разорвались на территории семи кварталов, в числе которых Новый Алеппо, Эль-Хамдания, Изаа, Шариа-эн-Нил, Харам-эль-Джамаи, Эль-Ашрафия и Сейф-эд-Даули.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийские СМИ, среди погибших есть дети.
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