Пять человек погибли в результате авиаударов в Алеппо
Не менее пяти человек погибли в результате авиаударов в районе сирийского города Алеппо. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на EFE.
По данным издания, удар был нанесен силами США.
Отмечается, что трое погибших являлись несовершеннолетними жителям Сирии.
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