Пять человек погибли в результате авиаударов в Алеппо

Не менее пяти человек погибли в результате авиаударов в районе сирийского города Алеппо. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на EFE.

По данным издания, удар был нанесен силами США.

Отмечается, что трое погибших являлись несовершеннолетними жителям Сирии.