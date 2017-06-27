Пьяный видеоблогер разгромил парк в Истре

Восемнадцатилетний видеоблогер Дмитрий Леонов растоптал садовые саженцы и цветы, а также разгромил уличную библиотеку в «Саду моей мечты» в подмосковной Истре, нанеся ущерб парку на сумму более 35 тысяч рублей.

Акт вандализма был запечатлен на видеокамерах, установленных в парках, поэтому видеоблогер решил явиться с повинной и принести извинения автору благотворительного проекта «Сад моей мечты» Михаилу Прохорову.

По словам нарушителя, он был пьян и потерял контроль.

В итоге Леонов был приговорен к административному наказанию в виде 14 часов работ в разгромленном им парке.

«Это слишком легкое наказание для такого поступка. Сумма ущерба превышает 35 тысяч рублей. Я за то, чтобы Леонов работал в парке месяц с 12 часов до 6 вечера. Это будет хороший пример для других», - прокомментировал наказание автор проекта «Сада моей мечты» Михаил Прохоров в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

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