Пьяный украинец протаранил на фуре шесть машин в Москве

Гражданин Украины, управляя грузовой фурой в нетрезвом состоянии, протаранил шесть автомобилей на юге Москвы.

После прохождения медицинского освидетельствования он был задержан сотрудниками Госавтоинспекции.

- Сегодня ночью на Варшавском шоссе грузовой фургон разбил шесть автомобилей и скрылся. Автомобиль правонарушителя был найден на Нагатинской улице, после чего сотрудники ГИБДД задержали самого водителя большегруза, - сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД.

На нарушителя будут составлены административные материалы.