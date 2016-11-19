Пьяный украинец протаранил на фуре шесть машин в Москве
Гражданин Украины, управляя грузовой фурой в нетрезвом состоянии, протаранил шесть автомобилей на юге Москвы.
После прохождения медицинского освидетельствования он был задержан сотрудниками Госавтоинспекции.
- Сегодня ночью на Варшавском шоссе грузовой фургон разбил шесть автомобилей и скрылся. Автомобиль правонарушителя был найден на Нагатинской улице, после чего сотрудники ГИБДД задержали самого водителя большегруза, - сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД.
На нарушителя будут составлены административные материалы.
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