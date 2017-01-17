Пьяный священник спровоцировал ДТП с участием семи машин в Ростове-на-Дону
Пьяный священник, управляя автомобилем Mitsubishi АSX, протаранил семь автомобилей в Ростове-на-Дону, сообщил источник в правоохранительных органах региона.
По его словам, произошло столкновение двух автомобилей, которые затем врезались в несколько припаркованных машин. В результате инцидента пострадали два человека, в том числе ребенок.
По данным ГУ МВД по Ростовской области, водитель машины Mitsubishi АSX 1991 года рождения столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем ВАЗ-21099, после чего обе машины врезались в авто, припаркованные возле проезжей части. Об этом сообщает «РИА Новости».
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