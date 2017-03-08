Пьяный москвич взял в заложники собутыльника на юге столицы

Москвич, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, взял в заложники своего собутыльника.

Как уточняется в материале, инцидент произошел в квартире одного из жилых домов по улице Мусы Джалиля на юге Москвы.

По словам источника агентства «Интерфакс» в правоохранительных органах, полиция ведет переговоры с захватчиком.

Собеседник агентства также рассказал, что вечером в среду в полицию поступила информация о захвате заложников и угрозе взрыва в жилом доме, однако позже выяснилось, что хозяин квартиры запер дверь и угрожает своему собутыльнику, не выпуская его из помещения.

В пресс-службе столичного главка полиции рассказали, что между двумя мужчинами после распития спиртных напитков в квартире одного из них произошел конфликт, в результате которого один из собутыльников стал угрожать другому ножом. Об этом сообщает «Интерфакс».

В настоящий момент оба участника инцидента задержаны.

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