Пьяный москвич угрожал японским мечом прохожим на востоке столицы
Неизвестный мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал прохожим на востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России.
Как уточняется в материале, к полицейским обратился знакомый потерпевшего, который рассказал, что на Зеленом проспекте к нему и его приятелю подошел неизвестный пьяный мужчина.
В ходе возникшего конфликта незнакомец нанес потерпевшему несколько ударов мечом, порезав ему куртку.
Сотрудники полиции задержали 26-летнего дебошира, у него изъяли сувенирный японский меч.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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