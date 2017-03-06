Пьяный москвич угрожал японским мечом прохожим на востоке столицы

Неизвестный мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал прохожим на востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России.

Как уточняется в материале, к полицейским обратился знакомый потерпевшего, который рассказал, что на Зеленом проспекте к нему и его приятелю подошел неизвестный пьяный мужчина.

В ходе возникшего конфликта незнакомец нанес потерпевшему несколько ударов мечом, порезав ему куртку.

Сотрудники полиции задержали 26-летнего дебошира, у него изъяли сувенирный японский меч.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».