«Пьяный мальчик» мог страдать аутизмом

Воспитатели детского сада, который посещал погибший под колесами автомобиля в Балашихе шестилетний ребенок, указали на признаки аутизма у мальчика.

В характеристике, выданной в детском саду №21 Балашихи, говорится, что мальчик не усваивал программный материал, запас его знаний о мире и уровень развития речи не соответствовали возрасту. Кроме того, он не мог устанавливать причинно-следственные связи и плохо ориентировался в пространстве.

По словам представителя родителей погибшего мальчика, воспитатель, психолог и логопед из детсада хотели признать мальчика аутистом, однако в посмертной экспертизе отмечается, что никаких отклонений у ребенка не было.

Опровергая предположения воспитателей об аутизме, эксперт привел в пример умение мальчика кататься на двухколесном велосипеде, что доказывает отсутствие проблем с пространственно-временными категориями.

23 апреля 32-летняя Ольга Алисова, двигаясь на большой скорости в одном из дворов подмосковной Балашихи, насмерть сбила шестилетнего ребенка. Происшествие вызвало широкий общественный резонанс, так как посмертная экспертиза показала, что ребенок был сильно пьян. Родители потребовали проведения повторной экспертизы, а также выразили недоверие к следствию, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».