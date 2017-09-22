«Пьяный мальчик» мог страдать аутизмом
Воспитатели детского сада, который посещал погибший под колесами автомобиля в Балашихе шестилетний ребенок, указали на признаки аутизма у мальчика.
В характеристике, выданной в детском саду №21 Балашихи, говорится, что мальчик не усваивал программный материал, запас его знаний о мире и уровень развития речи не соответствовали возрасту. Кроме того, он не мог устанавливать причинно-следственные связи и плохо ориентировался в пространстве.
По словам представителя родителей погибшего мальчика, воспитатель, психолог и логопед из детсада хотели признать мальчика аутистом, однако в посмертной экспертизе отмечается, что никаких отклонений у ребенка не было.
Опровергая предположения воспитателей об аутизме, эксперт привел в пример умение мальчика кататься на двухколесном велосипеде, что доказывает отсутствие проблем с пространственно-временными категориями.
23 апреля 32-летняя Ольга Алисова, двигаясь на большой скорости в одном из дворов подмосковной Балашихи, насмерть сбила шестилетнего ребенка. Происшествие вызвало широкий общественный резонанс, так как посмертная экспертиза показала, что ребенок был сильно пьян. Родители потребовали проведения повторной экспертизы, а также выразили недоверие к следствию, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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