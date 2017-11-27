Пьяный командир ВСУ заставил подчиненных идти в атаку

Пьяный командир одной из частей украинской армии угрозами заставил подчиненных атаковать населенные пункты самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

В ходе боестолкновения он был убит первым, а атака – отбита ополченцами. «Очевидно, что они пошли туда с кровожадной пьяной местью и получили то, что заслуживали», — сказал Ura.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец.

Военный советник президента Украины Юрий Бирюков также отметил, что атака была личной инициативой убитого командира. В Госдуме считают, что Украина попыталась воспользоваться неразберихой в ЛНР при смене руководства, а, потерпев неудачу, Киев просто решил назвать крайнего. «У победы куча отцов, а поражение — всегда сирота. Когда вторжение провалилось, в Киеве тут же заговорили о самодеятельности военных и попытались дистанцироваться от ситуации», - заявил изданию парламентарий Константин Затулин.

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Теги:
Места: Украина, ЛНР
Организации: Дума
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