Пьяный боец Вооруженных сил Украины застрелил семерых сослуживцев из автомата

Военнослужащий 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины в состоянии алкогольного опьянения расстрелял из автомата более 15 сослуживцев, семеро из которых скончались на месте. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

- Нами установлено, что один военнослужащий 54-й бригады, не выдержав бездушного отношения и постоянных поборов со стороны командования, после изрядного употребления спиртного расстрелял в расположении подразделения более 15 сослуживцев, семеро из которых скончались на месте, остальные с ранениями различной степени тяжести госпитализированы, - цитирует Марочко ЛуганскИнформЦентр.

По словам майора, инцидент привлек внимание генштаба Украины, в расположение части прибыла специальная комиссия.

- В связи с происшествием из генерального штаба Министерства обороны Украины в расположение 54-й бригады в район Артемовска прибыла комиссия во главе с генерал-полковником Дубляном с целью проведения проверки, установления обстоятельств, причин и следствий данного преступления, - заявил Марочко.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ постоянно скрывает масштабы небоевых потерь в зоне так называемой «антитеррористической операции».

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Теги:
Места: Украина, ЛНР
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