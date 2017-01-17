Пьяный боец Вооруженных сил Украины застрелил семерых сослуживцев из автомата

Военнослужащий 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины в состоянии алкогольного опьянения расстрелял из автомата более 15 сослуживцев, семеро из которых скончались на месте. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

- Нами установлено, что один военнослужащий 54-й бригады, не выдержав бездушного отношения и постоянных поборов со стороны командования, после изрядного употребления спиртного расстрелял в расположении подразделения более 15 сослуживцев, семеро из которых скончались на месте, остальные с ранениями различной степени тяжести госпитализированы, - цитирует Марочко ЛуганскИнформЦентр.

По словам майора, инцидент привлек внимание генштаба Украины, в расположение части прибыла специальная комиссия.

- В связи с происшествием из генерального штаба Министерства обороны Украины в расположение 54-й бригады в район Артемовска прибыла комиссия во главе с генерал-полковником Дубляном с целью проведения проверки, установления обстоятельств, причин и следствий данного преступления, - заявил Марочко.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ постоянно скрывает масштабы небоевых потерь в зоне так называемой «антитеррористической операции».