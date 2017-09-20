«Пьяным» водителям придется пять раз переплатить за полис
Минфин разработал новую схему получения полиса ОСАГО для водителей, попавшихся хоть раз за вождение в нетрезвом виде.
Для водителей, которые когда-либо были уличены в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, будет применяться повышающий коэффициент при оформлении полиса ОСАГО – предлагается увеличить его пятикратно, но этот вопрос еще не утвержден в министерстве.
Ранее ведомство предлагало отказаться от тарифного регулирования со стороны государства и ввести несколько категорий полисов с различным лимитом покрытия, а также заменить коэффициенты мощности двигателя и территориальной принадлежности страхователя иными факторами, влияющие на стоимость полиса, но эти инициативы так и не были приняты в итоге, отмечает «Комсомольская правда».
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