Пьяных водителей определит анализ крови

Водитель автомобиля будет считаться пьяным, если содержание алкоголя в организме превысит 0,3 грамма на литр крови.

Соответствующая поправка к КоАП была принята Госдумой России в первом чтении.

Уточняется, что новая норма начнет действовать через 90 дней после вступления закона в силу.

В пресс-службе Минздрава «Коммерсанту» сообщили, что большая часть процедурных вопросов, связанных с анализами крови и мочи, уже урегулированы.

В 2013 году был принят закон, согласно которому норма содержания алкоголя в организме водителя составляла 0,16 мг на литр воздуха. По действующим правилам, опьянение водителя регистрируется в несколько этапов. Сперва замер производится алкометром, а затем у водителя берут на анализ мочу.

По словам члена фракции КПРФ Алексея Куринного, из-за отсутствовавшего ранее анализа крови полиция «пропустила тысячи пьяных» водителей.

За последний год России число ДТП, совершенных водителями, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, сократилось на 16 процентов. В ГИБДД сообщили, улучшение ситуации на дорогах было достигнуто благодаря рейдам, а также ужесточению наказания за управлением транспортом в состоянии опьянения, сообщает Ura.ru.

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