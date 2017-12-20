Пьяных россиян запретили задерживать свыше 48 часов

Госдума РФ приняла закон о правах граждан России, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

Отныне до судебного решения человека нельзя задерживать более чем на 48 часов. И если раньше срок административного задержания отсчитывался с «момента вытрезвления», то теперь этот срок начинает считаться от фактического доставления гражданина в полицейский участок.

Естественно, что такая мера возможна при отсутствии со стороны задержанного прямой угрозы обществу и спокойному поведению человека в состоянии опьянения, передает РИА Новости.

В Госдуме также предлагали возродить систему медицинских вытрезвителей, закрытой в 2011 году.