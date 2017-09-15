Пьяных пилотов и авиадебоширов будут наказывать строже

Министерство юстиции подготовило проект закона, который предусматривает ужесточение наказания для лиц, нарушающих правила эксплуатации воздушных судов и авиадебоширов.

Так, если в результате медосвидетельствования будет установлено, что пилот пьян, ему придется заплатить штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей. Кроме того, он может лишиться права управлять самолетом на два-три года. Аналогичное наказание будет применяться за отказ от прохождения медицинского освидетельствования и передачу управления самолетом лицу в нетрезвом состоянии.

Для хулиганов, нарушающих порядок на борту воздушного судна и отказывающихся выполнять законные требования его командира, предусмотрен штраф в размере от 20 до 40 тысяч рублей или же арест сроком от пяти до 15 суток, передает ТАСС.

Минюст также предлагает штрафовать на 30-50 тысяч рублей или арестовывать на 10-15 суток за мелкое хулиганство на железнодорожном, морском, внутреннем водном, воздушном и любом ином транспорте общего пользования.

В ведомстве полагают, что данные меры будет способствовать снижению числа противоправных действий на транспорте.