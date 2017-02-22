Пьяные пассажиры «заминировали» поезд в Югре
Пассажиров поезда «Нижневартовск-Уфа» пришлось эвакуировать на станции Пыть-Яха из-за сообщения о бомбе в одном из вагонов.
На место инцидента прибыли представители всех оперативных служб. Вагон, в котором, согласно анонимному сообщению, якобы была заложена бомба, обследовали кинологи. Взрывное устройство они так и не нашли.
Позднее было установлено, что «заминировали» вагон пассажиры поезда, которых незадолго до инцидента сняли с поезда по причине нахождения в состоянии алкогольного опьянения, сообщает агентство Ura.ru.
Виновники происшествия арестованы, проводится расследование.
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