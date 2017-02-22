Пьяные пассажиры «заминировали» поезд в Югре

Пассажиров поезда «Нижневартовск-Уфа» пришлось эвакуировать на станции Пыть-Яха из-за сообщения о бомбе в одном из вагонов.

На место инцидента прибыли представители всех оперативных служб. Вагон, в котором, согласно анонимному сообщению, якобы была заложена бомба, обследовали кинологи. Взрывное устройство они так и не нашли.

Позднее было установлено, что «заминировали» вагон пассажиры поезда, которых незадолго до инцидента сняли с поезда по причине нахождения в состоянии алкогольного опьянения, сообщает агентство Ura.ru.

Виновники происшествия арестованы, проводится расследование.