Пьяные бойцы Вооруженных сил Украины угнали БТР и ранили троих сослуживцев

При попытке задержать пьяных сослуживцев, покинувших расположение части у линии соприкосновения в Донбассе на боевой машине пехоты, ранения различной степени тяжести получили трое военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал журналистам начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Олег Анащенко.

- Нами выявлен факт угона БМП и открытия беспорядочного огня военнослужащими 54-й бригады ВСУ. Так, 19 января, находясь в состоянии алкогольного опьянения, трое военнослужащих 54-й бригады покинули расположение части на БМП. Во время движения один из военнослужащих открыл беспорядочный, неприцельный огонь из пулемета Калашникова танкового, - цитирует Анащенко ЛуганскИнформЦентр.

По информации Народной милиции ЛНР, в результате этого инцидента трое военнослужащих ВСУ получили ранения, а у задержанных помимо штатного вооружения изъяты пять ручных гранат Ф-1 и одна граната РГД-5.

- Всего за неделю небоевые потери ВСУ составили 15 погибших и более 20 раненых. В результате ведения провокационных обстрелов погибли 12 и ранены 16 военнослужащих, - констатировал представитель оборонного ведомства ЛНР.

Анащенко отметил также, что командование ВСУ продолжает обманывать общественность, скрывая истинные потери в Донбассе, в том числе небоевые потери. Он напомнил, что по официальным украинским данным, потери ВСУ за неделю составили всего четверо погибших и девять раненых.

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Теги:
Места: Украина, ЛНР
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