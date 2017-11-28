Пьяного дебошира примотали скотчем к сиденью самолета
Пассажир рейса Благовещенск – Екатеринбург устроил на борту самолета пьяный дебош, угрожая экипажу и окружающим людям расправой.
На замечания бортпроводников и пассажиров он не реагировал, поэтому командир воздушного судна принял решение ограничить его подвижность с помощью подручных средств - экипаж примотал его скотчем к сидению.
В аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург), дебошира встретили полицейские и доставили в дежурную часть.
Хулиганом оказался 55-летний житель Набережных Челнов, сообщает «УралИнформБюро».
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