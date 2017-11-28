Пьяного дебошира примотали скотчем к сиденью самолета

Пассажир рейса Благовещенск – Екатеринбург устроил на борту самолета пьяный дебош, угрожая экипажу и окружающим людям расправой.

На замечания бортпроводников и пассажиров он не реагировал, поэтому командир воздушного судна принял решение ограничить его подвижность с помощью подручных средств - экипаж примотал его скотчем к сидению.

В аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург), дебошира встретили полицейские и доставили в дежурную часть.

Хулиганом оказался 55-летний житель Набережных Челнов, сообщает «УралИнформБюро».