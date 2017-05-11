Пьяная ссора о политике привела к убийству бойца Росгвардии
В подмосковном Пушкино в ходе пьяной ссоры убит сотрудник Росгвардии.
24-летний сержант полиции пригласил в гости выходца из Армении, строителя, недавно вернувшегося из Украины, передает «Московский комсомолец».
После распития спиртного разговоры перешли в политическую плоскость, в ходе которой завязалась драка. В порыве гнева сосед схватил со стола кухонный нож и вонзил его в грудь гвардейцу. Врачи насчитали более десяти ножевых ранений на теле мужчины.
Полицейские по горячим следам задержали убийцу. На допросе у следователя он сознался в совершении преступления.
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