Путину в Японии подарят еще одну собаку
Японская сторона хотела бы преподнести в подарок президенту Владимиру Путину еще одну собаку породы акита-ину. Это произойдет во время визита главы России в Японию, который запланирован на 15-16 декабря.
В 2012 году Япония уже дарила Путину щенка этой породы по кличке Юмэ, что в переводе с японского означает "мечта". Это был подарок от губернатора северной префектуры Акита Норихисы Сатакэ в качестве признательности за помощь, которую Россия оказала Японии после стихийных бедствий марта 2011 года.
В ответ Путин подарил губернатору Акиты сибирского кота. Сатакэ не стал называть кота по японски, а выбрал русское слово "мир", которое в японской транскрипции звучит как "миру", сообщает ТАСС.
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