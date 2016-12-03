Путину в Японии подарят еще одну собаку

Японская сторона хотела бы преподнести в подарок президенту Владимиру Путину еще одну собаку породы акита-ину. Это произойдет во время визита главы России в Японию, который запланирован на 15-16 декабря.

В 2012 году Япония уже дарила Путину щенка этой породы по кличке Юмэ, что в переводе с японского означает "мечта". Это был подарок от губернатора северной префектуры Акита Норихисы Сатакэ в качестве признательности за помощь, которую Россия оказала Японии после стихийных бедствий марта 2011 года.

В ответ Путин подарил губернатору Акиты сибирского кота. Сатакэ не стал называть кота по японски, а выбрал русское слово "мир", которое в японской транскрипции звучит как "миру", сообщает ТАСС.